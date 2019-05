Ivana Yturbe confesó que nunca se enamoró de Jefferson Farfán [VIDEO]

Ivana Yturbe confesó detalles de su relación breve con Jefferson Farfán y no dudó en aclarar que en sus planes no estaba acompañar definitivamente al futbolista a Rusia. "Jamás pasó por mi cabeza", respondió cuando le preguntaron si tenía previsto irse a vivir con el futbolista.

En conversación con 'Estás en todas', la modelo contó que recibió la propuesta del futbolista para irse a vivir con él, pero la rechazó de plano porque está acostumbrada a su independencia económica.

La modelo reconoció que Farfán la llenó de detalles, y que la situación fluyó. Contó que su viaje a Europa no fue solo por 'La Foquita', pues estaba en sus planes hacer fotos en el 'Viejo Continente' y ver amigos.

Al ser preguntada sobre si llegó a enamorarse del futbolista, la respuesta de Ivana fue rotunda: "No. O sea, no. Ya cortamos comunicación. No es tan fácil (ser amigos)".