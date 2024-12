Ivana Yturbe revela que chicas le envían fotos a su esposo: "Están dañando a una familia"

Ivana Yturbe sorprendió al compartir detalles inéditos sobre su matrimonio con el futbolista Beto da Silva. La exchica reality reveló haber encontrado mensajes de otras mujeres en el celular de su esposo.

PUBLICIDAD

La modelo habló abiertamente sobre su vida matrimonial con Beto da Silva en el podcast de Magaly Medina. Confesó haber descubierto mensajes de otras mujeres dirigidos a su esposo, lo cual le causó malestar, aunque también resaltó la transparencia que los caracteriza como pareja.

Explicó que, debido a la profesión de Beto, es común que reciba fotos y mensajes inapropiados, a pesar de estar casado y tener una familia.

Ivana describió algunas de estas situaciones: “Nos ha pasado que, a veces, nos mandan fotos que ni abrimos. No sé por qué pasa, fotos asquerosas. Mandan unas cosas raras. Beto me las enseña y me dice: ‘gorda, ¿viste lo que me llegó?’”.

En otro momento de la entrevista, Ivana envió un contundente mensaje a aquellas mujeres que persisten en contactar a su esposo: “Hay chicas que piensan que ven a un casado y dicen: ‘Ahí voy’... No se dan cuenta de que están dañando a una familia y lo que cuesta sostener una familia, porque no es fácil”, expresó con molestia.

PUBLICIDAD

A pesar de la incomodidad que generan estos episodios, Ivana destacó la actitud de Beto para mantener la confianza en su relación. Según contó, ella tiene acceso a todas las cuentas de su esposo y él mismo le muestra los mensajes que recibe, una práctica que fortalece la estabilidad de su matrimonio.

Aprovecha la NUEVA EXPERIENCIA, recibe por correo y por Whatsapp nuestro periódico digital enriquecido. Perú21 ePaper.

¡Ahora disponible en Yape! Búscanos en YAPE Promos.

VIDEO RECOMENDADO