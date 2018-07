Ivana Yturbe: “El amor (por Mario Irivarren) no se va de la noche a la mañana”

La integrante de ‘ Combate ’, Ivana Yturbe sorprendió a sus seguidores al revelar que sigue enamorada de su ex pareja, Mario Irivarren .

Estas declaraciones las dio cuando Tilsa Lozano , quien conduce una nueva secuencia en el reality de competencia de ATV, le preguntó si sigue sintiendo algo por Irivarren.

"Tengo 22 años. Es la primera vez en mi vida que sentí este tipo de cosas por alguien. El amor no se va de la noche a la mañana. Ahorita estoy tranquila y es así como quiero que me vean las personas que quiero. Sí en su momento he llorado y estuve mal", señaló Ivana Yturbe algo nerviosa.

No contenta con esa respuesta, Tilsa preguntó a la modelo: “¿Cuándo te ves al espejo, ves a la mujer que Mario ama?”. Y con la voz entrecortada la ‘chica reality’ contestó:

“Yo hablaré por mí, por lo que siento. Estuve 3 años con Mario. Estuvimos juntos en todo momento y yo vivo sola desde los 17 años. Para mí, Mario era no solo mi enamorado, sino como parte de mi familia. No creo que es un pecado amar. Lo que más duelen son los comentarios o lo que la gente se inventa", dijo.

La ex ‘vengadora’ aconsejó a Ivana seguir soltera porque es peor estar con “una persona que te hace sentir sola”.