Iván Cruz está alejado del alcohol: "Soy claro ejemplo para la humanidad que sí se puede cambiar"

El bolerista peruano Víctor de la Cruz Dávila, más conocido como Iván Cruz , mencionó que está alejado de todos los vicios que le rodeaban y que ahora lleva una vida tranquila al lado de su familia.



"No es fácil mantenerse en el buen camino de Cristo Jesús, pero la fuerza me la ha dado Dios. Él me mantendrá lejos de todo lo malo.Todos cometemos errores, creo que soy claro ejemplo para la humanidad que sí se puede cambiar, cuando uno se arrepiente y busca ayuda de Dios", dijo el 'Rey del bolero'.

De otro lado, Iván Cruz anunció que realizará un concierto el miércoles 24 de abril en el Teatro Municipal del Callao.

"Yo soy chalaco y para mí cantarle a mi gente es un regalo. Estamos invirtiendo para que todo sea de primera, como se lo merece el público. Tendremos el mejor sonido, las mejores canciones y varios amigos sobre el escenario", sostuvo.



Luego hará un gira musical por Europa en las ciudades de Italia, Francia, Alemania y España.

