Ismael La Rosa: "Siempre quise conducir un programa que mostrara el esplendor del Perú"

¿Qué expectativas con el nuevo programa El dorado, de Latina? ¿De qué va a tratar?



Estoy feliz y entusiasmado. Es un sueño hecho realidad porque siempre quise conducir un programa que mostrara el esplendor del Perú y así promover el turismo. Este espacio es un entretenimiento cultural y saldrá pronto una vez por semana. Con esto recuperaremos nuestro orgullo nacional... Van a participar 16 famosos, que tendrán retos extremos por diversos lugares de nuestro país.

¿Qué opinión le merecen los reality shows de competencia física de nuestro país?



La televisión no solo la hacen los canales ni los productores, sino también el público, y ellos deciden qué quieren tener en su pantalla y si lo ven, entonces, el programa va a permanecer porque tiene buena sintonía. Pero lo que nosotros vamos a ofrecer es un giro y darle a la gente un entretenimiento con cultura y difundir lo que son valores. Esos tipos de espacios faltaban en la TV.

¿Van a realizar la segunda parte de la telenovela La rica Vicky? ¿Tiene proyectos de actuación?



La gente está pidiendo mucho La rica Vicky 2 y sería divertido que lo hagan después de 20 años. Los protagonistas ya serían los hijos de Vicky (Virna Flores) y Gonzalo (Ismael La Rosa)... ¿Actuación? Recibí hace meses algunas propuestas, pero no pude, así que por el momento no tengo ofertas, pero no cierro las puertas a la actuación ni en el Perú ni en el extranjero.