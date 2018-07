Isabela Moner se siente muy identificada con el Perú

La actriz estadounidense Isabela Moner , quien es una de las protagonistas de la nueva película ' Sicario: El día del soldado ', se refirió a su ascendencia peruana.

“No creo que me haya relacionado con el entorno católico irlandés que me rodeaba mientras crecí. Mi mamá me crió hablando español en una casa donde comimos mucha comida peruana”, dijo la actriz de 17 años.

Con respecto a su participación en el filme junto a Benicio del Toro y Josh Brolin, Moner señaló: “Me trataron de la misma manera que a los actores adultos y realmente lo valoré mucho”, expresó.

Moner encarna a la hija de un capo mexicano, de quien el gobierno estadounidense sospecha que está ayudando a yihadistas a cruzar la frontera.