Bien dicen que lo que mal empieza, mal acaba. Isabel Acevedo y Christian Domínguez tuvieron un romance de casi tres años, que empezó en medio de la polémica pues el cumbiambero parecía tener una sólida relación con Karla Tarazona.

Sin embargo, la bailarina ha negado siempre que su historia con el popular ‘wachimán’ haya iniciado cuando él estaba con la conductora de televisión, pero Karla Tarazona no se quedó atrás y difundió en todos los programas posibles su versión. A ella le habían sido infiel y la bailarina se lo restregaba en la cara, decía.

Tras haber terminado hace más de tres años, con una nueva relación de por medio, Isabel Acevedo y Christian Domínguez se volvieron a decir de todo y mandarse indirectas. Él asegura que terminó su relación no por una infidelidad, como ella lo ha asegurado antes, sino porque la bailarina le pidió escoger entre ella o el hijo que tenía con Karla Tarazona.

Christian Domínguez e Isabel Acevedo en la pista de ‘El Gran Show’

Era el año 2016 cuando Karla Tarazona y Christian Domínguez aparecieron como los grandes jales de la pista de baile de ‘El Gran Show’. Gisela Valcárcel, conductora del programa, los presentó por todo lo alto. Parecían una pareja feliz, incluso mostraron unos tatuajes que se hicieron en el tobillo con el nombre de cada uno y habían hecho una boda simbólica.

Si bien Karla mostraba que estaban bien y llamaba ‘esposo’ a Domínguez, ellos lograron superar una gran crisis donde estaba involucrada Vania Bludau, expareja del cumbiambero.

En la última semana de abril del mismo año, Bludau reveló que el cantante le pedía retomar la relación que anteriormente tuvieron. La modelo mostró comprometedores audios y conversaciones con Domínguez, cuando él aún mantenía un romance con Karla Tarazona quien estaba embarazada en ese momento.

La pareja aprovechó la pista de baile de Gisela Valcárcel para demostrar que ni el huracán Bludau había podía con ellos. Ambos decidieron participar en el concurso, pero no bailarían juntos, cada uno formaría una dupla con un bailarín profesional.

Mientras avanzaban en las galas, Karla Tarazona dejó el concurso y Domínguez, con su entonces bailarina Isabel Acevedo, mostraban su talento en la pista. Sábado a sábado iban superando a sus rivales, y Karla -cada vez que podía- acompañaba al padre de su tercer hijo.

La conductora de televisión también hizo buenas migas con Isabel Acevedo. Salían juntas fuera del show, comían, se tomaban fotos, la invitaba a reuniones en su casa. Eran amigas. Sin embargo, en junio del 2016 el acercamiento entre la bailarina y el cumbiambero fue más que de amistad.

Karla Tarazon descubre infidelidad de Christian Domínguez

“Ella vivía casi el día a día porque trabajábamos en el mismo sitio [”El Gran Show”]. Yo le abrí mi puerta con todo el corazón a una persona, como se lo abro a cualquiera y la gente que me conoce sabe cómo soy”, contó Tarazona en 2019 cuando se sentó en el sillón de ‘El Valor de la Verdad’.

En el programa, Karla le mandó un mensaje directo a la bailarina. “Te abrí las puertas de mi casa, te sentaste en mi mesa, compartiste momentos especiales conmigo”, relató y cuestionó que acudiera a los mismo lugares a donde ella iba porque lo sentía como una provocación.

Durante su participación en el sillón rojo, la conductora de televisión mostró la ropa interior que encontró en la mochila de Domínguez y pertenecía a Isabel Acevedo. Incluso ironizó si se trataba de un short de baile o de una tanga porque la excusa del cumbiambero fue que era parte del uniforme de la bailarina.

Christian Domínguez e Isabel Acevedo inician romance

En junio del 2016, Isabel y el cantante viajaron a Chile con la orquesta de Domínguez, mientras Karla se quedaba en Lima porque estaba embarazada y su condición era delicada, pero ya tenía sospechas de que su relación no iba bien. Pero desde que se descubrió que el cantante y su bailarina no solo brillaban ante los reflectores, ella siempre ha negado haberse involucrado con un hombre comprometido.

Tras tres años de la unión con Karla Tarazona, el cantante puso punto final a su romance. Las especulaciones llegaron a su fin cuando Isabel Acevedo reveló en el programa ‘En boca de todos’, en febrero de 2017, que se encontraba “súper enamorada de él (Domínguez)”.

En abril, la pareja llegó al reality “Esto es Guerra” para compartir su pasión por el baile al ritmo de una bachata, sus pasos de baile conquistaron a los productores y los llevaron como nuevos jales en octubre.

Pero para abril de ese año, mientras no formaban parte de EEG, la pareja ingresó por todo lo alto -una vez más- a la pista de baile de ‘El Gran Show’.

Gisela Valcárcel dijo que no terminaron en buenos términos, pero consideró era bueno superar los malos momentos y tenían la oportunidad para esta nueva edición. Tras la presentación Michelle Alexander y Carlos Cacho, ambos jurados del programa, intentaron mandar indirectar a la pareja, pero Valcárcel puso paños fríos.

La relación entre la bailarina y el cantante parecía ir de viento en popa, se presentaban en todos los programas que los invitaban y hacían gala de su buena química. Incluso, adoptaron a ‘Hércules’, un Chihuahua que tenía sus propias redes sociales y a quien llamaban ‘hijo’, pero tras terminar el romance no se supo qué pasó con el animal.

Christian Domínguez y Karla Tarazona se vuelven a ver las caras

En diciembre del 2017, Karla Tarazona y Christian Domínguez se sentaron en el set de Espectáculos, en Latina Televisión, y se reencontraron. En aquella oportunidad, el cumbiambero contó que terminaron el 2 de noviembre del 2016 y ella decía que fueron días antes.

Tarazona contó que se dio cuenta de que las cosas iban mal con el cantante porque el programa ‘Amor, amor, amor’ sacó una nota sobre el récord de viajes entre la bailarina y Domínguez, pero que no quiso confrontar a su entonces pareja.

“Cuando ya se venían rumores, siempre le daba el beneficio de la duda, muchas veces le dije ‘ten cuidado, no la estés subiendo a tu carro porque se va a malinterpretar’. Estábamos en pleitos, no había solución para los problemas que teníamos, él en esa época estaba bailando y siempre le decía que hasta que se solucione esta situación debería tener cuidado”, contó la exmodelo.

Además, reveló que entre octubre o diciembre encontró una prenda interior. “Nosotros terminábamos de bailar, cada ropa mojada la poníamos en la parte de atrás del auto”, intentó justificarse Domínguez y Tarazona contó que encontró la prenda en la ropa sucia.

“A partir de setiembre tú y yo no teníamos nada, nada de nada”, insistió el cantante. Mientras Tarazona no coincidía con la versión del padre de su hijo.

Ante el careo de versiones, ninguno se puso de acuerdo en una misma versión, pero Karla Tarazona quiso dar vuelta a la página y ya no pelear con el cantante. En el mismo programa, la actriz cómica también dejó claro que no podía dejar que su hijo comparta con Isabel Acevedo, incluso puso de ejemplo la relación de padres que en aquel momento tenía con Leonard León, padre de sus dos primeros hijos.

Isabel Acevedo sobre el romance de Christian Domínguez y Pamela Franco

En una sincera entrevista, la bailarina reconoció que le sorprendió lo rápido que el cantante formalizó su romance con la integrante de “Alma Bella”.

Isabel Acevedo se presentó en el set “El show después del show” donde contó que sí le sorprendió que Christian Domínguez iniciara un romance con Pamela Franco a solo días de haber anunciado el fin de su relación de tres años.

“Yo la verdad no voy a negar que me sorprendió, pero él ya es grande y ve cómo hace sus cosas. Yo estoy volteando la página, estoy empezando desde cero y es algo del pasado y ya está”, dijo la bailarina cuando fue consultada sobre lo pronto que rehízo su vida el cantante de cumbia.

Esta mañana, Domínguez en ‘América Hoy’, donde forma parte como conductor, contó que tras tres años de romance con Isabel Acevedo puso fin a su relación. Al mismo estilo como pasó con Karla Tarazona, la bailarina encontró el reloj y el celular de Pamela Franco en la mesa de noche del cantante.

“Cuando se termina la relación, se termina, como era el motivo tan fuerte, no hay marcha atrás. Terminamos un día, y al día siguiente yo lo dije”, resaltó el conductor de televisión en referencia a la situación que desencadenó todo el problema entre él y la bailarina tres años después.

Hace unos días, Domínguez contó que su romance terminó porque la popular ‘Chabelita’ no quería que él y su hijo, con Karla Tarazona, compartan momentos. El cantante de cumbia dijo que la bailarina lo puso a escoger entre tener una relación con ella o tener un lazo con su hijo.

Domínguez reconoce que le fue infiel a Karla con Chabelita https://www.americatv.com.pe/noticias/





Isabel Acevedo sobre fin de su romance con Christian Domínguez

“A mi Christian siempre me decía que ya no estaban, así fue, entonces yo le creía. Él me decía que ya no estaba con ella (Karla Tarazona), que había roto la relación. (...) Más que una pareja, él siempre fue mi amigo, era mi pata, luego lamentablemente en esa convivencia confundimos las cosas”, contó Acevedo en una reciente entrevista con Magaly Medina.

En la conversación, la bailarina reconoció que su relación con el cantante no empezó con el pie derecho. “Esa relación no comenzó bien, y yo no sabía cómo expresarme en TV. Siempre estaba atrás y por eso nunca respondía a nadie, no me gustan las peleas, no soy problemática. Por eso nunca me enfrenté con las otras personas y creo que es lo mejor que he podido hacer por mi tranquilidad y la de mi familia”, dijo.

Además, la bailarina contó que para octubre de del 2016, ellos ya estaban teniendo una relación más que de amigos, pero el cumbiambero ‘oficializó' el romance en diciembre de ese año.

Esta mañana, en el programa ‘América Hoy’, Brunella Horna y Edson Dávila, quienes fueron parte de ‘El Gran Show’ cuando ocurrió el triángulo amoroso entre Tarazona, Domínguez y Acevedo, ellos “tenían entendido que la ‘Chabelita’ tenía una relación con un bailarín parte del elenco del programa”.

Isabel Acevedo habla del hijo de Christian Domínguez

Si bien Christian Domínguez e Isabel Acevedo terminaron hace tres años su relación, sus problemas regresaron a las pantallas luego de que el cumbiambero contara que puso punto final a su historia con la bailarina porque ella le prohibió compartir tiempo con su hijo. “Yo puedo haber cometido mucho errores, pero mal padre no soy”, reveló el cantante. Además aseguró que para él lo más importante es su familia y que por una relación eso no cambiaría.

La bailarina negó rotundamente que su relación con Christian Domínguez le haya impedido que vea al hijo que tiene en común con Karla Tarazona.

“En su momento lo he hablado y su familia lo sabe, yo lo conocí con hijo y jamás podría haberle negado que vea a su hijo, yo tengo una bonita relación con su hija. Jamás podría porque más adelante también seré madre de familia”, enfatizó.

Días atrás, al ser entrevistada para el segmento de espectáculos de América Televisión, ‘Chabelita’ contó que ella jamás podría haber impedido que Domínguez no vea a su hijo. Incluso, puso de ejemplo que ella no creció con un padre biológico y no podría hacer que un niño pase por lo mismo.

Este miércoles, al ser consultada por Magaly Medina si se arrepentía de haber tenido una relación con el cumbiambero, la bailarina habló muy decidida. “Uno de los errores aprende, y si soy honesta sí, sí me arrepiento de haber estado con él”, puntualizó.

ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR

Perú21TV conversó con Elizalde Zevallos, dirigente de los trabajadores de la mina de Toquepala, quien aseguró que llevan casi un mes paralizados y el gobierno no ha hecho nada por solucionar el conflicto.