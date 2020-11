Isabel Acevedo se ha visto envuelta en rumores de una presunta relación amorosa con el empresario Renzo Costa luego que el programa “Amor y Fuego” difundiera unas imágenes donde la bailarina y el hombre de negocios aparecen a bordo de un avión.

Tras las especulaciones, la expareja de Christian Domínguez desmintió que tenga un romance con el empresario y aseguró que sigue soltera. “No, no, todo es un mal entendido. Yo sigo soltera”, afirmó Isabel a las cámaras de “América Espectáculos”.

“Lo que pasa es que mi mejor amiga está con Alexander Blas. Fue un viaje a (Cuzco) entre amigos y amigas, ahí lo conocí a él. Fuimos un grupito, pero como me conocen a mí y a Renzo, me imagino que por eso ha sido la vinculación”, acotó.

“Me espantan a mis galanes (risas)... Estoy soltera, trabajando. Si quiero salir con alguien no me lo voy a negar. Estoy tranquila”, añadió Isabel. Además, aclaró que no será la primera vez que la vean con Renzo Costa, pues tienen varios amigos en común.

Las alarmas de un posible romance entre Acevedo y Renzo se encendieron luego que ella en el set de “En Boca de Todos” confesara que está saliendo con una persona mayor que ella. “Tampoco es que esté saliendo, saliendo, lo estoy conociendo, nos estamos conociendo y punto, nada más. Es una persona también mayor”, dijo en el programa que conducen Maju Mantilla y Tula Rodríguez.

Isabel Acevedo aclara viaje a Cusco con Renzo Costa - TROME (Video: América TV)

VIDEO RECOMENDADO

Yahaira Plasencia e Isabel Acevedo se lucieron en duelo de baile

Yahaira Plasencia e Isabel Acevedo se lucieron en duelo de baile

TE PUEDE INTERESAR