La bailarina Isabel Acevedo, popularmente conocida como ‘Chabelita’, fue entrevistada recientemente por el programa ‘América Hoy’, donde habló abiertamente sobre su matrimonio con el empresario peruano Rodney Rodríguez. Durante la charla, Isabel sorprendió a las conductoras y al público con una confesión honesta sobre las dificultades que ha enfrentado en su vida matrimonial.

En un tono franco y relajado, Acevedo reveló que los primeros meses de su matrimonio no fueron fáciles y que llegó a considerar seriamente la posibilidad de divorciarse. “Yo no les voy a negar, un matrimonio es complicado. Yo el primer mes ya me quería divorciar, yo decía ya, ya me voy”, admitió Isabel.

Explicó que una de las mayores dificultades fue la diferencia en la manera de comunicarse con su esposo. “Yo soy de decir mucho las cosas, no me puedo quedar callada, en cambio, Rodney se queda callado y le digo: ‘pero dime, habla’”, compartió, destacando la frustración que esto le causaba.

Cuando las conductoras del programa le preguntaron sobre los motivos específicos que la llevaron a contemplar una decisión tan drástica en ese momento, Acevedo explicó que la convivencia y las diferencias culturales jugaron un papel importante. “La convivencia, diferentes culturas, no sé, él es un poquito más desordenado y yo soy más organizada, eso también, pero la comunicación fue todo”, detalló.

Isabel Acevedo y Rodney Rodríguez han logrado superar esas dificultades iniciales y continúan trabajando en su relación. La honestidad de Isabel sobre los desafíos de su matrimonio resonó con muchos televidentes, quienes apreciaron su sinceridad y la valentía de hablar sobre un tema tan personal en un espacio público.





Isabel Acevedo revela que le gustaría ser mamá

Después de varios meses de feliz matrimonio con Rodney Rodríguez, Isabel Acevedo ya tiene planes de tener su primer bebé. “Cada día me está naciendo un poquito más esto de (...) ese amor, ¿no?, el instinto maternal y si me gustaría la verdad, si me gustaría, no lo voy a negar, si me encantaría”, declaro Isabel.

Ethel Pozo le preguntó a Isabel Acevedo cuándo tiene planeado quedar embarazada, y la popular ‘Chabelita’ respondió sin demora.

“Puede ser, tipo el próximo año, ya nos estamos planificando también y no sé qué sea lo que Dios quiera, lo importante es que esté sanito”, dijo la bailarina.

Por otro lado, la esposa de Rodney anuncio que sueña con tener una niña y que le gustaría ponerle su nombre, mientras que su esposo desea un varón.

Isabel Acevedo revela que le gustaría ser mamá. (Composición)





Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis