Isabel Acevedo es el nuevo jale de 'Combate' [VIDEO]

Entrada sorpresiva. Isabel Acevedo , más conocida como ' Chabelita ' se presentó en el reality ' Combate ' como el nuevo jale y dejó impactados a los integrantes y competencia.

'Chabelita' fue presentada en el bloque de 'Diosas', donde las mujeres realizan competencias de baile. El jurado de este espacio será el siempre polémico maquillador Carlos Cacho.

Ni bien llegó 'Chabelita' dio cátedra de baile, pero no se salvó de la bienvenida de Dorita Espinoza quien le preguntó si también lloraría por todo el canal si es que no alzaba la copa.

"Yo no me puse a llorar porque a quien calificaban no era a mi, era al artista a Christian Domínguez y él fue quien se puso a llorar", dijo Isabel Acevedo en medio de risas.

El último reality que pisó 'Chabelita' fue junto a su pareja en 'Esto es guerra' y duró solo el final del programa, pues tuvo problemas con la producción de 'El gran show'.