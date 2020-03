Isabel Acevedo no dudó en responderle a su expareja, Christian Domínguez, luego de que este asegurara que lo “hizo elegir entre ella y su hijo” y que ese fue el motivo principal por el que terminaron su relación.

La popular ‘Chabelita’ desmintió la versión del cantante de cumbia y se refirió a las verdaderas razones por las que terminó con Domínguez.

"Era por la mochila que él tenía, la relación mediática que arrastrábamos. Cosas que yo encontré en su momento. Me parece súper bajo que él diga que hemos terminado por el bebé”, dijo durante un enlace telefónico con ‘En Boca de Todos’.

La participante del reality ‘Esto Es Guerra’, dijo que jamás lo hubiera hecho elegir entre ella o su criatura, incluso recordó la buena relación que tenía con la hija mayor del cantante.

“Él ya no me suma. Jamás me pondría en comparación con una criatura que no tiene nada que ver en esta situación, y más por la linda relación que tengo con su hija por el cariño que hemos tenido en un momento. Es totalmente mentira y estoy harta”, sentenció la bailarina.

“Estar con él me perjudicó y seguir hablando de él me va seguir perjudicando. Estoy en otra, trabajando”, concluyó Acevedo.

