Isabel Acevedo asegura que Karla Tarazona “es infeliz” y “tiene un problema psicológico”

No se calló nada. Isabel Acevedo salió al frente para defender a Christian Domínguez , luego de que el programa ‘¡Válgame Dios!’ revelara similitudes entre los mensajes que el cumbiambero le escribe a Isabel Acevedo con los que le mandaba a Karla Tarazona .

“Ya estoy acostumbrada a que me comparen con todas las novias de Christian Domínguez... Las palabras se pueden repetir (…) pero son épocas distintas, etapas nuevas que estamos viviendo y las cosas que me dice sé que son de corazón”, aseguró en declaraciones al diario Trome.

Para la popular ‘Chabelita’, Karla Tarazona “es infeliz” y “tiene un problema psicológico”, pues “aún no supera” el fin de su relación con el cumbiambero, a pesar de que eso ocurrió hace más de un año.

“Si ella sigue hablando es porque es infeliz y porque quizá no está bien con su vida, es un problema psicológico el que tiene, pues sigue comentando a estas alturas de mí, imagínate, todo porque no lo supera”, agregó.

Karla Tarazona no se quedó callada: “Ya nada me sorprende de él (Christian Domínguez)” y aseguró que “él es como el WhatsApp, ‘copia y pega’”. Y acotó que lo ocurrido (supuesta infidelidad) no es realmente lo que le molestó sino “que la persona pueda ser tan sinvergüenza”.