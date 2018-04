Isabel Acevedo aconsejó a Karla Tarazona superar la ruptura con Christian Domínguez

La guerra entre ambas no tiene cuándo a acabar. Esta vez, Isabel Acevedo aconsejó a Karla Tarazona superar de una vez por todas la ruptura de su relación con Christian Domínguez .

Estas declaraciones las dio en una entrevista para el diario Trome , luego que le informaran que Karla Tarazona dejó entrever en redes sociales que enviará a Tilsa Lozano una prenda íntima que tiene guardada.

"Esa persona no me interesa. Me va y me viene lo que pueda decir. Si sigue con esos mensajitos es porque continúa dolida y no lo supera. Ya pasó tanto tiempo, ya supéralo. Con Christian estamos cada día mejor, acabamos de cumplir un año y medio. Estamos muy felices", señaló tajante 'Chabelita'.

Además, la bailarina que hoy compite en ' Combate' aseguró no tener ningún problema con el ingreso de Tilsa Lozano al reality.

"Viene a un terrero que es mi segundo hogar, estoy tranquila y segura. No tengo miedo, no me tiemblan las piernas, las tengo bien duritas. Ella habló tanto de mí y si en algún momento me expresé mal de ella, le pedí disculpas", aseguó.