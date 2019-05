Actor de 'Thor' y 'Breaking Bad' se tiró de un puente, lo atropelló un auto y perdió la vida [FOTOS]

La repentina decisión de Isaac Kappy ha conmocionado al mundo de Hollywood. El actor fue conocido por aparecer en roles secundarios en la serie 'Breaking Bad' y películas como 'Thor' y 'Terminator: La salvación'. Según Infobae y ABC, Kappy se tiró desde lo más alto de un puente en Arizona, Estados Unidos .

El portavoz del Departamento de Seguridad Pública de Arizona, Bart Graves, también confirmó la noticia en un informe, según detalla la revista especializada People. Isaac Kappy se suicidó a los 42 años de edad.



"El 13 de mayo de 2019, a las 07:26 horas, recibimos una llamada desde la Interestatal 40, en dirección este en Transwestern Road (milla 185), por un individuo que se tiró desde el puente de la carretera de Transwestern a la interestatal 40″, se lee en la misiva del portavoz.



"Después, el individuo fue atropellado por un automóvil. El hombre ha sido identificado como Isaac Kappy, de Albuquerque, Nuevo México. Murió en el acto" , concluye.



Actor de 'Thor' y 'Breaking Bad' se suicidó tirándose de un puente. (Captura) Actor de 'Thor' y 'Breaking Bad' se suicidó tirándose de un puente. (Captura)

El portal TMZ contó que algunas personas que pasaban por el puente trataron de evitar el fatal suceso, pero no lo consiguieron. Agentes de la Policía encontraron en la vivienda de Isaac Kappy una extensa carta explicando los motivos de su muerte. Esta se titula: "Cuidado con el hombre que no tiene nada que perder, porque no tiene nada que proteger". De esta manera, las autoridades concluyeron las investigaciones al conocer que se trató de un suicidio.



"Durante la semana pasada, a través de una introspección que debería haber ocurrido hace muchos años, he comenzado a tener revelaciones sobre mi personalidad. Confieso desde mi arrogancia que estas revelaciones no habían llegado antes. Ya ven, yo creía que era una buena persona. YO NO HE SIDO un buen hombre. En realidad he sido una mala persona toda mi vida. He vendido drogas. He evitado impuestos. Tengo deudas. He abusado de mi cuerpo con cigarros, drogas y alcohol. Me he aprovechado de gente que me quería, incluida mi familia", dice el comienzo del texto del actor.



"Estas lecciones han llegado tarde para mí, pero quizá puedan inspirarte. Usaré el resto de mi tiempo en la tierra para expiar mis pecados y buscar la luz en mi interior, en los demás y en mí mismo", finaliza la carta.



ESCÁNDALOS DE ISAAC KAPPY

Paris Jackson. (AFP) Paris Jackson. (AFP)

En agosto de 2018, Paris Jackson, hija del 'Rey del pop' Michael Jackson, acusó a Isaac Kappy de intentar ahogarla. La modelo narró que el actor le mandaba mensajes insistentemente y la acosaba para verla.



Paris Jackson, en principio, contestaba las llamadas y mensajes de Kappy, porque decía que intentaba alejarlo de sus impulsos suicidas, según informó TMZ.