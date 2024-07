Su presencia causó alegría en el estudio de grabación.de ‘Al fondo hay sitio’, donde nadie se la esperaba.¿Acaso Irma Maury está de vuelta a la serie? Esa es la pregunta que sus excompañeros de trabajos y los seguidores de la producción se hacen.

Fue el actor Erick Elera, quien compartió dos fotos. En una aparece todo el grupo de la serie, y en otra sale el comediante con la primera actriz.

Y me alegró el día, comentó el artista con la inesperada visita al set.

Después de siete años, doña Nelly regresó a los estudios y pudo abrazar a sus excompañeros Erick Elera, Magdyel Ugaz, Laszlo Kovacs y David Almandoz.

Lindas las fotos, pero resulta que no se queda. “El canal y los guionistas pueden hacer lo que mejor les parezca con su personaje. Cuando a mí se me habló sobre revivir al personajes, les dije que por lo menos conmigo no lo harían”, dijo, tal y como ya lo había adelantado días atrás.

En una entrevista en El Reventonazo de La Chola señaló: “No les cierro la puerta a nadie. Otro personaje tal vez podría hacer; pero a mí no me han dicho nada de otro personaje”.

