Un nuevo escándalo pone en el ojo de la tormenta al actor Gabriel Soto en México. En las últimas semanas, medios aztecas han dejado entrever que el actor le habría sido infiel a su pareja Irina Baeva con su compañera de reparto Cecilia Galliano.

Los rumores se desataron tras la difusión de un video en el programa digital Kadri Paparazzi. En las imágenes se ve al actor haciendo ejercicios junto a la conductora mexicana al interior de un gimnasio. Según sus fuentes, ambos habrían estado muy cariñosos en el lugar.

Tras ello, ambos salen sonrientes y aprovechan para darse un baño de popularidad y tomarse fotografías con sus fans.

Pero las especulaciones crecieron aún más cuando el mismo canal de YouTube difundió un video asegurando que Gabriel Soto pasó la noche en casa de la actriz, con quien protagoniza la obra ‘El precio de la fama’.









¿Gabriel Soto está separado de Irina Baeva?

Además de la presunta infidelidad, los rumores de distanciamiento también rondan a la pareja ya que Gabriel Soto no asistió al debut de su prometida en la obra ‘Aventurera’.

“Me emociona muchísimo este proyecto, me hace mucha ilusión estar aquí (...) para toda la gente que hacemos teatro es difícil coincidir, yo no he podido ver ‘El precio de la fama’, en algún momento, seguro con un poquito de más calma seguramente vendrá y aquí estará echándome porras, ahorita me mandó unas flores”, declaró la actriz rusa a Ventaneando el pasado 21 de junio.

Esta situación ha generado diversas reacciones en las redes sociales y la tiktoker Xenia Reina aprovechó para enviarle un fuerte mensaje a Irina Baeva debido al complicado momento que estaría enfrentando en el ámbito amoroso.

“Chicos, yo no entiendo cómo a Irina le cuesta tanto dejar a este hombre. Porque es evidente que Gabriel Soto se quiere ir de la relación al engañarla con Sara Corrales al inicio de 2023″, expresó la influencer, quien además le dice a la actriz rusa ‘date cuenta’, en referencia a la supuesta infidelidad.





Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis





VIDEO RECOMENDADO: