Se cumplió. El ‘Zorro’ Zupe fue uno de los invitados a la lujosa fiesta y ‘after’ que Galilea Montijo dio para celebrar el éxito que tuvo La Casa de los Famosos México. Ante ello, el íntimo amigo de Nicola Porcella se lució junto a Wendy Guevara .

Al evento social acudió personal de producción, amigos cercanos a los finalistas, maquillistas, diseñadores, camarógrafos y muchos más famosos que no dudaron en compartir todos los detalles de la fiesta.

A través de redes sociales, varios asistentes presumieron su estancia en la casa de la conductora mexicana, donde hubo de todo; comida, bebidas y hasta música en vivo. Y es que Galilea sorprendió a sus invitados al llevar al jardín de su casa a la Sonora Dinamita de Lucho Argan.

Incluso, varios videos que circulan en la plataforma de TikTok se puede ver a Wendy pasando tiempo con el ‘Zorro Zupe’, quien incluso bromea y le dice que le ‘quitó’ a Nicola Porcella.

“Aquí estoy, con la única mujer que me quitó a un hombre”, se le escucha decir al influencer.

Ante ello, Wendy no dudó en refutarlo. “Bien hambreada... pero yo no sé por qué. No es cierto”, dijo.

'Zorro Zupe' y Wendy Guevara

Pese a que Porcella se lució feliz al estar junto a su amigo Ricardo Zúñiga Peña, sus seguidores no dudaron en cuestionarlo por esa amistad. “Ay Nicola, te dijeron aléjate de los malos amigos”, “Qué hace con malos amigos, no aprendes Nicola”, “Aléjate de los malos amigos”, fueron algunos de los comentarios en sus videos.

