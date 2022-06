Spider-Man: No Way Home no solo fue uno de los estrenos más destacados del año 2021, sino que fue también la confirmación de que los protagonistas, Tom Holland como ‘Peter Parker’ y Zendaya como MJ’, mantenían un romance desde la segunda entrega de la saga.

Los actores fueron captados en muchas ocasiones en situaciones cariñosas, lo que confirmaba algo que se rumoraba hacia mucho tiempo y hoy, en el cumpleaños número 26 de Holland, Zendaya le dedicó un tierno mensaje mediante sus redes sociales.

“El más feliz de los cumpleaños para el que me hace más feliz”, escribió Zendaya en su cuenta de Instagram, junto a una foto con el actor británico.

Cabe recordar que ambos se conocieron en el año 2016, durante el rodaje de la primera película en solitario de Spider-Man en el Universo Cinematográfico de Marvel, en donde Michelle Jones-Watson no era el interés amoroso de Peter Parker.

Durante la filmación de los dos primeros largometrajes hubo cierta especulación entorno a la real relación entre ambos personajes, por su cercanía y buena química, lo que parecía indicar que eran algo más que colegas trabajando en una película.

Desde entonces se enfocaron en mantener un bajo perfil respecto a su relación, evitando hacer comentarios sobre la situación, además de apariciones públicas.

“Sabes, la respeto demasiado para decir... Esta no es mi historia. Es nuestra historia. Y hablaremos sobre eso cuando estemos listos para hablar de ello juntos”, manifestó Holland en una entrevista para GQ al ser consultado sobre su relación con Zendaya.

A pesar de las advertencias de la productora de Sony, Amy Pascal, sobre iniciar una relación sentimental, los jóvenes no pudieron evitar el amor y a día de hoy se ven como una dulce pareja disfrutando uno del otro. Sin duda, una de las parejas jóvenes del momento en Hollywood.

