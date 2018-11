El cantante Zayn Malik hizo una de las más sinceras confesiones sobre su paso por la agrupación británico-irlandesa One Direction en la edición de diciembre de la revista British Vogue.

El cantante pop admitió que no hizo un solo amigo en One Direction, agrupación que abandonó en marzo de 2015. Es decir, Zayn nunca fue amigo de Niall Horan, Liam Payne, Harry Styles y Louis Tomlinson.

"Sin embargo, siempre he sido un poco así, siempre un poco como una isla… No me gusta consultar con demasiada gente", refirió Zayn Malik a la citada revista.

Zayn Malik precisó que nunca mantuvo una amistad con los chicos de One Direction por la agotadora rutina que tenía la banda. Dijo que esto afectó su salud mental y su relación con sus ex compañeros.

“Pasamos de los teatros a los estadios. Nunca hubo ningún tipo de puente entre ellos. Solo boom, boom, boom. Supongo que ese tipo cambios te afectan, especialmente cuando tienes 17, 18. La gente lo toma de diferentes maneras, sobre todo cuando hay cinco personalidades diferentes", señaló Zayn Malik.

"Las relaciones se habían roto", agregó.

Tras la salida de Zayn Malik de One Direction, la banda siguió como cuarteto y lanzó un álbum más antes de separarse de manera indefinida para que cada integrante siguiera sus proyectos personales.

Lo curioso es que Niall Horan, Liam Payne, Harry Styles y Louis Tomlinson siempre se han mostrado juntos y no han dudado en decir que volverían con One Direction en algún momento; sin embargo, Zayn dijo que no habla con ninguno desde su salida del grupo.

"Para ser honesto, no he hablado con ninguno de ellos durante mucho tiempo. Así es como es. Hay cosas que suceden y cosas que se dijeron después de irme... Cosas sarcásticas. Cosas pequeñas que nunca hubiera esperado", precisó.

La entrevista completa a Zayn Malik saldrá en la edición de diciembre de la revista British Vogue, la misma que estará disponible para el público desde el próximo 9 de noviembre.