Zabdiel de Jesús, integrante de la banda CNCO, dejó a todos sus fans en shock al revelar que no es el padre biológico de su hija, quien nació en noviembre del 2022.

El cantante publicó un video en Instagram y explicó que se enteró de la verdad. “Este video es para todo el mundo que me sigue, que siempre me están mandando su apoyo. Hace meses atrás hice el anuncio de que soy papá de una baby; pues resulta que hace un rato me enteré de que yo no soy el padre de la niña”.

Zabdiel, que nació en Puerto Rico, había mantenido su vida familiar fuera de las redes sociales. Sin embargo, dejó en claro que esta noticia tenía que compartirla con sus fieles seguidoras.

“Fue algo que me disfruté muchísimo. Lo que duró me lo gocé. Obviamente tenía muchos pensamientos, pero dentro de todo lo que fue me lo gocé muchísimo. Es un capítulo que estoy dejando atrás en mi vida. Gracias a todo el mundo que me apoyó cuando hice el anuncio. A los que me tiraron las buenas. Los amo mucho, seguimos pa’ lante. Los veo pronto”, agregó.

La publicación obtuvo muchos comentarios de apoyo, pues aseguraban que tomó una buena decisión al comunicar su situación.