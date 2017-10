'Youtuber' de Colombia denuncia supuesta agresión física por querer ser mujer [FOTO]

Entre todos los 'youtubers' que tiene Colombia, existe uno que hace poco ha hecho noticia tras una supuesta agresión que le habrían propinado por querer ser mujer. Se trata de Edward Holguín, más conocido en las redes sociales como 'Edward Tremendo'.

A través de su cuenta en Instagram, el joven 'youtuber' colombiano denunció haber sido víctima de una golpiza que le dejó el labio roto y sangrante.

"¡Me voy de Colombia! ¿Tanto odio por yo querer ser mujer?", escribió Holguín como leyenda de su foto.

YouTube YouTube

Cabe señalar que antes de este incidente, el pasado 14 de setiembre, Edward había publicado un video en canal de YouTube en el cual aseguraba que "quería ser mujer".

"Siento que tengo el lado femenino que no he podido sacar. Y no me gusta ser hombre. Me siento muy mal siendo hombre. Ahora es tiempo que mi cuerpo también se vea igual a como yo me siento", explicó.

Este es el video: