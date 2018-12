El actor cómico Will Ferrell tuvo una larga trayectoria televisiva antes de saltar al estrellato en el cine con la cinta “Elf: El duende”, película a la que, según ha confesado, no le tenía fe y pensaba que podría “acabar su carrera”.

En el año 2003, Ferrell interpretó a 'Buddy', el carismático elfo en la cinta que poco después se convertiría en un éxito y un clásico de la Navidad.

Después de siete años haciendo comedia en Saturday Night Live, el actor asumió el reto de protagonizar la película que lo lanzaría a la fama.

Pese a que ahora es un clásico y una de las cintas emblemáticas de la Navidad, el actor Will Ferrell confesó que no tenía mucha confianza en el proyecto.

“Las primeras dos semanas de grabación estábamos haciendo escenas de exteriores por Nueva York, sin saber lo que sería la película o cómo impactaría el hecho de que corra por las calles de la ciudad en medias amarillas”, explicó Will Ferrell en "The Late Late Show With James Corden".

“Las personas que me conocían de Saturday Night Live me decían: ‘¿Estás bien? ¿Qué sucede?’… Yo tenía en mi mente muchas ideas como ¿Será un éxito? o la gente me preguntará por qué lo hice”, agregó el actor.

Lo cierto es que la cinta recaudó US$220 millones alrededor del mundo e incluso inspiró el espectáculo de Broadway “Elf: The Musical” en el año 2010.

“Obviamente, fue una de esas veces en la que las estrellas se alinearon y 15 años después aquí estamos, es una locura”, aseguró Ferrell.