Videoclips de Taylor Swift y Katy Perry entre los más vistos de la historia de YouTube | VIDEOS

Las cantantes Katy Perry y Taylor Swift son dos de las artistas más exitosas de la historia de la música en todos los ámbitos, en especial en las plataformas digitales. Tal es el caso de YouTube, donde ambas con sus videoclips han logrado exorbitantes cifras.

Ambas cantantes han logrado superar los 31 millones de suscriptores en YouTube, convirtiéndose en las primeras mujeres en realizar esta hazaña. Y por si fuera poco, dos videoclips de cada una de ellas han logrado millones de visitas.

Tanto los trabajos de Taylor Swift como Katy Perry se ubican en YouTube en el top 20 de videos más vistos en la historia de la plataforma digital. Un hecho que no ha pasado desapercibido por los fanáticos.

Taylor Swift cuenta con dos videos que han sobrepasado la barrera de los dos mil millones de reproducciones desde su lanzamiento. Los temas “Shake it Off” y “Blank Space” se ubican en los puestos 9 y 17 respectivamente.

Asimismo, otros de sus éxitos como “Bad Blood” y “Look What You Make Me Do” han superado la barrera de los mil millones de reproducciones en YouTube.

Por su parte, Katy Perry también cuenta con dos temas que han superado los dos mil millones de visitas en la plataforma de videos, por lo que la artista californiana también forma parte de la historia de YouTube.

Sus éxitos “Roar” y “Dark Horse”, gracias a su gran acogida, se ubican en los puestos 10 y 14 respectivamente.

Hasta la fecha, Katy Perry ha publicado cuatro discos de estudio y ha conseguido vender más de 162 millones de discos, mientras que Taylor Swift cuenta con seis álbumes de estudio y ha vendido más de 40 millones de sencillos.