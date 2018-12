El 2018 ha sido un año bastante productivo en la industria musical, pues se han realizado diversas colaboraciones que agradaron al público; sin embargo, no todas las canciones pueden ser las favoritas.

En un año donde todos los medios realizan el recuento de las mejores canciones, la revista TIME decidió hacer todo lo contrario y definió un listado de las peores canciones del 2018.

En la mencionada lista se incluyen temas de cantantes bastante reconocidos como Eminem, Kanye West, Zayn, Justin Timberlake, Cardi B e incluso ubica al tema “Taki Taki” en el séptimo lugar de su ranking.

La colaboración de DJ Snake, Ozuna, Cardi B y Selena Gomez se ubica la séptima posición entre las peores canciones del 2018, según la revista TIME. El citado medio señala que la canción tiene “un exceso de producción que hace que las voces se pierdan en la mezcla”.

“Parece que la canción está complaciendo a cuatro bases de fanáticos diferentes y, en el proceso, apaga la chispa que le da cada artista a su propio atractivo”, es la reseña de la revista estadounidense.

La lista está encabezada por el tema “Psycho”, del músico Post Malone en colaboración con Ty Dolla Sign. Le sigue “FEFE” de Tekashi 6ix9ine junto a la rapera Cardi B. Esta canción es considerada por la revista como “un dolor de cabeza”.

A continuación la lista de las 10 peores canciones del 2018 para TIME

01. Post Malone – "Psycho" (feat. Ty Dolla $ign)

02. 6ix9ine – "FEFE" (feat. Nicki Minaj & Murda Beats)

03. Bella Thorne – "B*TCH, I’M BELLA THORNE"

04. Justin Timberlake – "The Hard Stuff"

05. Maroon 5 – "Girls Like You" (feat. Cardi B)

06. Zayn – "Let Me"

07. DJ Snake – "Taki Taki" (with Selena Gomez, Cardi B, Ozuna)

08. Kanye West & Lil Pum – "I Love It"

09. Greta Van Fleet – "Lover, Leaver"

10. Eminem – "Fall"