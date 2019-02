Selma Blair revela cómo ha cambiado su vida desde que le diagnosticaron esclerosis múltiple [VIDEO]

Luego que en octubre del año pasado revelara a través de su cuenta de Instagram que había sido diagnosticada con esclerosis múlitiple, Selma Blair ofreció el último martes su primera entrevista al programa “Good Morning América” de la cadena ABC.

La actriz, que el último domingo hizo su primera aparición pública, desde que se conociera que padece esta enfermedad, en la fiesta de Vanity Fair tras la ceremonia de los Oscar 2019, indicó cómo ha cambiado su vida desde agosto pasado cuando los médicos le dieron la noticia.

Selma Blair indicó que inicialmente decidió tomarse un tiempo para poder asimilar y entender lo que le ocurría antes de enfrentarse a los medios, y confesó que cuando le dijeron cuál era la enfermedad que la estaba afectando, lloró mucho, pero sintió un enorme alivio.

“Cuando me lo dijeron me puse a llorar. Pero no eran lágrimas de pánico, sino de saber por fin qué tenía que hacer para tratar un cuerpo del que había perdido el control totalmente”, explicó la protagonista de “The Sweetest Thing” (“La cosa más dulce”).

También contó que tuvo diversos síntomas tiempo antes de ser diagnosticada, pero los atribuyó a otros problemas; sin embargo, a medida que empeoraron, visitó varios médicos que no la tomaron en serio y consideraron que sus malestares tenían realación con sus obligaciones.

“No tenía que resignarme a que mi cuerpo perdía el control. Existía una explicación y eso me dio un poco de paz. Podía hacer algo al respecto”, señaló e indicó que “han habido momentos en los que pensaba que no iba a poder con esto y que no sabía cómo continuar”.

Selma Blair señaló que le pidió consejo a Michael J. Fox para saber cómo seguir adelante en Hollywood con una enfermedad así de agresiva. Respecto de su rutina, señaló que la esclerosis múltiple es una enfermedad muy agresiva, por lo que atravesó varios cambios en los últimos ocho meses.

Pese a que indicó que se encuentra muy bien, Selma Blair tiene problemas en la movilidad de su cuerpo y por ello usa un bastón; asimismo tiene una disfonía espasmódica, que hace que el tono de su voz varíe porque no puede controlar los músculos de su laringe.

Consultada por cómo le dijo a su hijo de 7 años lo que le sucedía, Selma Blair explicó que decidió ser completamente honesta con él. “Le dije lo que tenía y, al borde del llanto, me preguntó: ‘¿Va a matarte?’; le respondí que no y eso lo tranquilizó y lo aceptó”, recordó.

Selma Blair indicó que su médico le dijo que podría recuperar el 90% de sus habilidades dentro del próximo año, por lo que sus expectativas sobre su recuperación se mantienen altas. En tanto, espera que sus apariciones ayuden a visibilizar y concientizar la esclerosis múltiple.