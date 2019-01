Ryeowook de Super Junior sorprende con el lanzamiento de 'Drunk In The Morning' [VIDEO]

Tras cumplir sel servicio militar obligatorio en Corea, el cantante de K-Pop Ryeowook regresó a Super Junior para presentar un nuevo disco; sin embargo, por motivos de salud tuvo que posponer el lanzamiento, programado para diciembre de 2018, hasta ahora.

A través del canal SM Town de YouTube, se reveló el videoclip oficial del tema “Drunk In The Morning”, donde Ryeowook hace gala de su prodigiosa voz para deleitar a sus seguidores.

En sus primeras horas el videoclip ya cuenta con más de 200 mil reproducciones y los comentarios destacan el regreso del vocalista a la música tras cumplir con su deber cívico y superar una fuerte infección.

“Trabajé en música con un amigo que había sido mi último miembro del ejército. Originalmente era músico, y gracias a una buena oportunidad, terminamos haciéndolo", es lo que dijo el músico según el portal soompi.

El nuevo tema del vocalista de Super Junior busca narrar lo que sucede cuando una persona se encuentra bajo los efectos del alcohol por culpa de un amor que le dejó el corazón roto.

Esta nueva canción forma parte del segundo mini álbum de Ryeowook, compuesto por siete canciones: I'm not over you, One and Only, Drunk in the morning, Without You, Something Good, Sugar y The 2nd Story.