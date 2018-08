Natalia Oreiro protagonizó un difícil momento la noche del sábado durante los Kid's Choice Awards Argentina 2018 al sufrir una dolorosa caída y las imágenes de YouTube se han vuelto viral.

El bochornoso momento ocurrió cuando la cantante y actriz uruguaya se acercó a recibir el galardón como ‘Personalidad Destacada’ por su trayectoria que le fue entregado esa noche.

Natalia Oreiro fue en busca de su premio, pero se tropezó y cayó desde el escenario hacia la parte donde se ubicó el público. Con mucho humor, se levantó para repetir su entrada, pues la transmisión fue grabada.

Sin embargo, las imágenes del incidente —en las que se ve la estrepitosa caída y cómo Natalia Oreiro casi golpea su cara contra el piso — generaron sorpresa y estupor en algunos de sus fans y fueron registradas por algunos de los asistentes.



Natalia Oreiro no tuvo más remedio que retirarse del escenario para reponerse del accidentado momento. Minutos después regresó y recibió su distinción, y antes de despedirse, le dirigió un mensaje a los jovencitos que la admiran.

“Quiero pedirles algo: no crezcan nunca, sean eternamente niños, no pierdan la capacidad de jugar y de divertirse, ni la imaginación ni la picardía. No se conviertan en esos viejos amargados a los que solamente les importa el dinero y que corren todo el día sin saber muy bien hacia dónde. No corran, porque se van a caer (afirmó con guiño cómplice a su tropezón), disfruten de este momento eterno”, dijo.

Natalia Oreiro es una de las actrices más talentosas y experimentadas de la región. Con 41 años, es recordada por haber protagonizado la telenovela ‘Muñeca brava’ y por ser la intérprete de los temas ‘Me muero de amor', ‘Tu veneno’ y ‘Cambio dolor’.