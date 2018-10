En el último episodio publicado en YouTube de “Carpool Karaoke” , Michael Bublé se presentó y cantó dos de sus grandes éxitos musicales: “Haven’t Met You Yet” y “It’s A Beautiful Day”. No obstante, la conversación tuvo un giro drástico cuando James Corden le preguntó al cantante sobre el diagnóstico de cáncer de su hijo.

El segmento publicado en YouTube se volvió completamente emocional cuando Michael Bublé reveló que cuando se enteró que su hijo Noah padecía de cáncer en el 2016 “su vida terminó”.

"Es muy difícil tener que reconocerlo porque es muy doloroso hablar de eso", dijo Michael Bublé, quien considera que su hijo es un real super héroe.

Asimismo, el popular cantante reconoció que sacó fuerzas al inicio, pero ahora no se encuentra del todo bien: "Cuando todo esto comenzó, me convertí en la fuerza de alguna forma que nos empujaba a ser positivos. Cuando sacaron (el cáncer) y terminaron la quimioterapia y dijeron: 'Lo hicimos, está bien, él está bien', me caí, solamente me derrumbé. Mi esposa me recoge del suelo ahora”.

Finalmente, Michael Bublé alentó a los espectadores a contribuir con Stand Up to Cancer, quienes investigan una cura para esta penosa enfermedad.



