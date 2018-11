El legado musical de Lucho Gatica , reconocido cantante y actor chileno que falleció este martes a los 90 años, quedará por siempre en la memoria de todos sus seguidores.

Pero sí hay una presentación que quedará en la retina del público, entre todos sus conciertos, será aquella vez que compartió escenario junto a un joven Luis Miguel.

El tema que interpretaron juntos “por sorpresa”, según dijo Luis Miguel sobre el escenario, fue “No me platiques”, canción que estuvo incluida en el disco ‘Romance’ del ‘Sol de México’, lanzado el 19 de noviembre de 1991.

Pese a que en diversas oportunidades, Luis Miguel expresó públicamente su admiración por el cantante y actor chileno Lucho Gatica, este siempre dejó en claro su distancia con el astro mexicano.

"Tiene mucho talento como cantante, pero creo que si Luis Miguel no hubiera grabado boleros no sería tan famoso. Él fue famoso cuando empezó su carrera y después con los boleros”, contó Gatica en entrevista al diario El Mercurio en 2011.

En otra oportunidad, Lucho Gatica dijo que: “Luis Miguel no me llega ni a los talones, y no es por presumir. Él no es conocido en Medio Oriente ni en Asia, como yo”.

Sin duda, pese a haber cantado juntos sobre un escenario los temas “No me platiques” y “La Barca”, la relación entre los dos se mantuvo muy tensa.



