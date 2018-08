Luego de tener una gran acogida con la cinta ‘Logan’ y ‘El gran showman’, el actor Hugh Jackman se embarca en un nuevo reto. En esta oportunidad, el reconocido actor protagonizará la película ‘The Front Runner’.

Esta cinta, dirigida por Jason Reitman, narra la historia de un político norteamericano que afronta un grave problema tras ser captado por la prensa mientras le es infiel a su pareja.

Hugh Jackman interpretará a Gary Hart, quien era el candidato favorito del partido demócrata en las elecciones de 1988 en Norteamérica, hasta que cometió un gran error que lo volvió el centro de las críticas.

El candidato alentó a la prensa a seguirlo a todos lados para demostrar lo aburrido que era su vida; sin embargo, esto permitió que se descubriera que estaba siendo infiel a su mujer. Eso acabó con todas sus opciones en la política.

La cinta está basada en el libro 'All the Truth Is Out' escrito por Matt Bai en 2014, y fue el propio autor quien escribió la adaptación junto a Reitman y Jay Carson, productor de 'House of Cards'.

Por su parte, el elenco cuenta con grandes artistas que acompañarán a Hugh Jackman como: Vera Farmiga, J.K. Simmons, Kaitlyn Dever, Sara Paxton, Mamoudou Athie, Molly Ephraim, Josh Brener y Mike Judge.

'The Front Runner' busca presentar la figura que adoptó el periodismo político de la época en relación al aumento de audiencia vinculado a los escándalos sexuales. Además, el equipo de producción quiere aprovechar las próximas elecciones al Senado en Estados Unidos, por lo que la cinta estrenará el 7 de noviembre.