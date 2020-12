La muerte de Armando Manzanero ha generado muchos recuerdos, entre ellos, el que tuvo con Luis Miguel en un programa en vivo de Verónica Castro, donde ambos se elogian.

Muchos años después, con la serie de Luis Miguel en Netflix, donde aparece el personaje de Manzanero, el compositor fallecido este lunes 28 expresó su incomodidad, pues consideraba que ‘El Sol’ brillaba solo y él sobraba. En verdad, algunos creían que la relación entre ambos no era la mejor.

“Lo que me cayó más de lo que hicieron esta vez (en la primera temporada) es que me pusieron con una ropa de la chingada. Pues, no”, comentó en su momento Manzanero a los medios. “Yo me visto siempre correctamente porque un día mi papá me dijo: ‘oye no eres güerito, ni tienes ojos claros, ni eres guapo. Vístete bien”, dijo Manzanero, pero luego acotó: “No creo que haga falta más la presencia mía en lo que Luis Miguel haya hecho. Indudablemente, una serie de esas es impactante y es penetrante. Y qué bueno, porque mientras más cante Luis Miguel, mejor me va a mí”.

En 1991, el álbum Romance los unió en el éxito. A Luis Miguel lo terminó de consagrar como estrella internacional y a Manzanero lo acercó a las nuevas generaciones.

Grabar un álbum de boleros era un riesgo pero Luis Miguel se arriesgó y quiso hacerlo con el gran Manzanero.

Los boleros tradicionales tomaron una nueva dimensión en la voz de Luis Miguel y el éxito fue impresionante.

Durante una entrevista que dio en octubre de 2017 al diario español El País, Manzanero dijo que nunca más había recibido un mensaje o una llamada de parte del “Sol de México”.

“Es más fácil que un elefante logre entrar por el ojo de una aguja a que Luis Miguel haga algo por el prójimo”, indicó en ese entonces.

“Dejó mal a un señor que es grandioso como el cantante Alejandro Fernández. Si hizo eso… ¿Qué se puede esperar de él? Se volvió loco. Hay gente que no conoce el agradecimiento. No quiero hablar de él, pero pienso que qué pena”, añadió.

Pese a todo, vale la pena recordar ese primer encuentro.

