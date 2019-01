Documental de BTS se estrenará en YouTube este viernes [VIDEO]

Siguen dominando las redes. No solo los videoclips de BTS son tendencias en YouTube, ahora su nuevo documental “Burn the Stage: The Movie” se estrenará en la plataforma de video este viernes 18 de enero.

La película originalmente se estrenó en noviembre del 2018 en Asia y Europa, pero por fin llegará a Latinoamérica a través de YouTube Premium.

La película de BTS dura 83 minutos y muestra la gira mundial que realizó la banda surcoreana en 2017. “BTS Live Trilogy III: The Wings Tour” congregó a más de 500 mil fanáticos en 40 conciertos que realizaron en 19 ciudades.

La gira en mención logró que BTS consiga llevar el K-pop más allá de sus fronteras y que pueda presentarse en países como Japón, Brasil y Estados Unidos, donde se convirtieron en fenómenos musicales.

“Burn the Stage: The Movie” es la primera cinta documental de la agrupación surcoreana y narra la historia del veloz ascenso musical de BTS y su consagración que le permitió romper fronteras y eliminar las etiquetas que limitan a las bandas de K-Pop solo en Asia.

La cinta no solo presentará imágenes de la gira que realizó BTS en 2017, sino que también mostrará algunas entrevistas con los miembros de la banda e imágenes exclusivas.