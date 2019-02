Daniel Radcliffe habla sobre los problemas con el alcohol que tuvo en su adolescencia [VIDEO]

El actor Daniel Radcliffe , quien saltó a la fama tras protagonizar la saga “ Harry Potter ” , se sinceró en una reciente entrevista donde admitió que tuvo problemas con el alcohol en su adolescencia.

En declaraciones en “Off Camera with Sam Jones”, Daniel Radcliffe confesó que cuando asistía a una discoteca o a un bar sentía que todos lo miraban, por lo que prefería emborracharse para dejar de sentir eso; sin embargo, luego de tomar sentía que más gente lo veía y continuaba emborrachándose para ignorarlos.

"En mi adolescencia, cuando iba a lugares por primera vez en los que me sentía observado cuando iba a un bar o entraba en un pub, para mí la forma más rápida de olvidar que me estaban vigilando era emborracharme mucho. Luego, cuando te emborrachas, piensas 'oh, la gente ahora me mira más porque me estoy emborrachando, así que probablemente debería beber más para ignorarlo", reveló Daniel Radcliffe.

Asimismo, Daniel Radcliffe reconoció que salir de esa situación le llevó algunos años “y un par de intentos”. “Al final fue solo mi propia decisión. Me desperté una mañana y me dije 'esto probablemente no es bueno’”, agregó.

Por si fuera poco, Daniel Radcliffe reflexiona sobre el estilo de vida que llegaba y cómo logro superar esa etapa. Ahora, el actor considera que es “mucho más feliz”.

“Cuando pienso en el tipo de caos que solía invitar a mi vida, ahora soy mucho más feliz. Creo que había una parte de mí que decía 'los actores tienen que ser borrachos y locos' y tenía que estar a la altura de esta imagen extraña que tenía en mi cabeza de lo que significar ser un actor famoso", confesó el actor que interpretó a Harry Potter durante casi toda su carrera.