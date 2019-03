Camila Cabello le rindió homenaje a Selena Quintanilla [VIDEO]

Al igual que Cardi B, la cantante Camila Cabello , de 22 años, fue una de las grandes estrellas de la música que se dieron cita en el escenario del Houston Livestock Show & Rodeo en el NRG Stadium, de Texas.

Durante su show en el escenario, la artista no solo cautivó al público con algunas de las canciones más escuchadas de su repertorio, sino que además se tomó el tiempo para rendirle un merecido homenaje a la desaparecida Selena Quintanilla.

Camila Cabello interpretó el tema “Dreaming of you”, uno de los últimos éxitos que estrenó la ‘reina del Tex-Mex” y que interpretó en el mismo recinto una semana antes de que fuese asesinada en el año 1995.

"Esta es la parte del espectáculo en la que canto una canción de amor, pero no me di cuenta que una de las canciones de amor más bonitas del mundo fue cantada justo aquí en este escenario por alguien que llamaba a Texas su hogar”, empezó diciendo Camila Cabello.

“Por eso, debemos tomar un momento para cantar todos juntos porque creo que ella está justo aquí, ¿no creen?", agregó la joven cantante antes de interpretar el tema de Selena Quintanilla.

Con dicha participación, Camila Cabello se convirtió en la cuarta artista en rendirle tributo a Selena Quintanilla durante el evento. Antes de ella, Prince Royce, Kacey Musgraves y Cardi B manifestaron su admiración por la intérprete.

Tras su presentación, Camila Cabello utilizó sus redes sociales para agradecer al público por el cariño recibido y compartió una serie de imágenes donde luce su vestuario.

"¡Gracias, Rodeo de Houston! Fui hasta allí y estaba tan nerviosa, cada vez que veía una sudadera amarilla de NBTS, me sentía tan aliviada, gracias por haberme hecho sentir que me apoyaban y me amaban, los quiero mucho a todos! Pd: ¿cómo puedo inscribirme para ser una vaquera?", escribió la intérprete de “Consequences”.



