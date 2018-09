La reconocida banda Black Eyed Peas regresará a los estudios para grabar su nuevo álbum ‘Masters of The Sun’, cuyo lanzamiento está previsto para el próximo 12 de octubre.

Esta grata noticia llega de la mano con la presentación del nuevo sencillo de la banda ‘Big Love’. Además, sigue la línea de lanzamientos de otros temas como “Ring the alarm, pt.1, pt.2, pt.3” y “Constant Part 1 & 2”

Este nuevo álbum será el primer lanzamiento grabado en estudio luego de ocho años de ausencia. Recordemos que la última producción de Black Eyed Peas fue ‘The Beginning’ en 2010.

En su nuevo tema ‘Big Love’, la agrupación estadounidense de hip hop alza su voz de protesta y hace un llamado de atención a los gobiernos que hacen caso omiso a los temas de la reforma de armas y la inmigración.

Cabe señalar que las ganancias de la canción serán donadas a ‘March for Our Lives’, movimiento estudiantil dedicado a prevenir los tiroteos en escuelas, y la fundación ‘Families Belong Together’, que lucha contra la política de separación familiar de inmigrantes.

Junto con este álbum, los Black Eyed Peas también presentarán 'The Masters of the Sun Tour'. La gira marca el regreso del grupo por primera vez en ocho años. Comenzará el 27 de octubre en Londres y se prolongará hasta el 18 de noviembre en Dusseldorf, Alemania.



El videoclip de 'Big Love' cuenta con más de 133,000 reproducciones y cientos de comentarios manifestando su alegría por el regreso de Los Black Eyed Peas.