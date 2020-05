La reconocida cantante estadounidense, Billie Eilish , publicó su aclamado interludio ‘Not My Responsability’, el cual fue visto durante su gira ‘Where Do We Go? World Tour’.

Fiel a su estilo desafiante, la joven cantante usó su cuenta de YouTube para publicar el video completo de ‘Not My Responsability’, en el que ofrece un potente mensaje a sus críticos.

Como se sabe, Eilish ha sido criticada por la prensa por siempre salir vestida con ropas holgadas por decisión propia, pues así se siente cómoda y evita ser sexualizada.

Ante las críticas, es que antes de iniciar sus conciertos en el ‘Where Do We Go? World Tour’, la cantante mostró un video en el que ofrece un potente mensaje al respecto, mientras aparece ella quitándose la ropa y quedando solo con el brasier.

Ese aclamado video ahora está disponible para sus millones de seguidores a través de su cuenta oficial de youTube.

