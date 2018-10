La cantante Becky G , intérprete de los éxitos ‘Mayores’, ‘Sin Pijama’ y ‘Cuando te besé’, dejó de lado su faceta urbana para incursionar en el género de la balada junto al músico y compositor mexicano Joss Favela.

En esta oportunidad, la intérprete Becky G renovó su repertorio con una colaboración que dará mucho que hablar. Al ritmo de la guitarra, la artista y Joss Favela interpretan el nuevo tema del mexicano ‘Pienso en Ti’.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Becky G anunció, con una fotografía junto a Joss Favela, que la canción ‘Pienso en ti’ ya está disponible en todas las plataformas digitales.

El nuevo sencillo llega acompañado del videoclip oficial compartido en la cuenta oficial de YouTube del cantante azteca. Hasta el momento, el video musical cuenta con más de 39,448 reproducciones y cientos de comentarios destacando el cambio de Becky G.

“Muy buena canción”, “¡Qué gran junte entre Joss Favela y Becky G!”, “Qué linda se le ve a Becky G”, “Pensé que no me iba a gustar, pero me equivoqué”, son algunos de los comentarios en YouTube.

De esta manera, Becky G deja de lado su faceta urbana para demostrar que es una artista versátil que puede desenvolverse en cualquier género musical.