Bad Bunny y Jimmy Fallon alborotaron las calles de Puerto Rico al ritmo de “Mía” | VIDEOS

El conductor Jimmy Fallon trasladó su programa “The Tonight Show” a Puerto Rico y el resultado fue un show inolvidable. Durante su estadía en la isla el conductor compartió un grato momento junto a grandes artistas, entre ellos Bad Bunny.

El video sirvió para presentar diversas facetas de las celebraciones de la isla, incluyendo turismo y gastronomía, hubo un momento que llamó la atención de todos. El trapero Bad Bunny y el animador Jimmy Fallon se unieron para interpretar el tema “Mía”.

A través de YouTube, la cuenta oficial de “The Tonight Show” compartió el video donde se ve cómo los habitantes de San José, Puerto Rico, disfrutan de la visita de Jimmy Fallon y celebraron a lo grande con el tema de Bad Bunny con un fondo de carnaval.

"La pasé muy bien bailando por la calle Fortaleza con Bad Bunny", escribió Jimmy Fallon hace unos días en su perfil de Instagram junto a una fotografía con el trapero.

Por si fuera poco, en el episodio de este jueves de "The Tonight Show" estuvo el actor Lin-Manuel Miranda junto al reparto de "Hamilton", musical que actualmente se presenta en la Puerto Rico. El conductor y los músicos realizaron una versión especial de "The Story of Tonight".

Para cerrar la noche, José Feliciano y Ozuna ofrecieron una emotiva serenata a la isla, con guitarras y a la luz de la luna cantaron el clásico “Era mi viejo San Juan”.