“Backstreet Boys” protagonizan divertido comercial para el Super Bowl | FOTOS Y VIDEO

El quinteto estadounidense Backstreet Boys presentará este viernes su nuevo disco “DNA” (2019), con el que marcarán su regreso a la producción discográfica luego de anunciar su esperada presentación en el Festival de Viña del Mar.

Ahora, los Backstreet Boys han protagonizado un divertido anuncio publicitario del Super Bowl, donde todos los integrantes bailan al ritmo de su tema “I Want It That Way”.

En el video en mención, A. J. McLean, Howie Dorough, Brian Littrell, Nick Carter y Kevin Richardson le enseñan sus divertidos pasos de baile a Chance The Rapper, uno de los exponentes urbanos más sonados del momento.

El divertido video es un comercial publicitario de ‘Doritos’ y no ha pasado desapercibido por los fanáticos de la banda, quienes en los comentarios del clip en YouTube han comentado que “es muy divertido”.

Cabe señalar que los Backstreet Boys han recobrado fuerza en Latinoamérica luego que se confirmara su participación en el prestigioso Festival de Viña del Mar.

“Los fans pedían hace tiempo a esta mega banda que une generaciones. Hoy su sueño se cumple. Confirmo al show del Festival de Viña del Mar a los Backstreet Boys”, anunció la alcaldesa Virginia Reginato en Twitter.

Pese a que aún no se sabe el día en el que se presentarán los Backstreet Boys en Chile, se puede inferir que su concierto podría llevarse a cabo el domingo 24, el lunes 25 o el jueves 28 de febrero, noches en las que aún no se confirma la parrilla.