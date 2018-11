Cuando Ariana Grande y James Corden grabaron su segmento del “Carpool Karaoke” para el programa “The Late Late Show” en agosto, ambos aprovecharon para hacer un pequeño desvío y visitar una casa embrujada.

Cómo parte de las celebraciones de Halloween, el programa de James Corden presentó en exclusiva, a través de su cuenta de YouTube, el video de lo que fue la escalofriante visita de Ariana Grande a una casa de sustos.

Ariana Grande y James Corden visitaron “The Orphanage de 60OUT Escape Rooms” donde vivieron más de un susto.

“Me encanta que me asusten, es muy divertido”, conto Ariana Grande quien además dijo que visita las casas embrujadas con frecuencia. “Usualmente los escape rooms no dan tanto miedo, pero me encantan", señaló.

Una vez dentro de la casa embrujada, Ariana Grande no fue tan valiente como se esperaba. “¡Está muy oscuro! Me dijiste que iríamos a un Escape Room. ¡Dios Mío! ¿Qué diablos?”, se le escucha decir a la cantante en el clip de YouTube.

Para seguir con su recorrido, Ariana Grande y James Corden decidieron tomarse de las manos para buscar la salida. "No quiero tocar a una persona ¿Hay alguien aquí?", dijo la cantante antes de ingresar a una habitación.

Después pasar varias habitaciones, donde vivieron muchos sustos, Ariana Grande encontró un acertijo que tras resolverlo se llevó el susto de su vida. Un hombre aterrador entró a la habitación y la cantante cayó al suelo fracturándose la mano.

"No voy a mentir, ¿no me veo un poco ruda?", preguntó Grande, viéndose su mano vendada ya fuera de la casa embrujada. "He ido a 300 escape rooms. Ese no era un escape room, ¡era una de las siete puertas del infierno!", agregó.