Ariana Grande vence a Taylor Swift al ser la artista femenina con más suscriptores en YouTube

Ariana Grande (25) se ha convertido en la artista femenina con más suscriptores en YouTube a una semana de estrenar su nuevo disco 'Thank U, Next'. La intérprete de '7 Rings' superó a Taylor Swift y a Katy Perry, quienes tenían la mayor cantidad de seguidores en la plataforma de streaming.

La joven cantante Ariana Grande cuenta con 32.5 millones de suscriptores en YouTube, mientras que Taylor Swift, quien ahora ha quedado en segundo lugar tiene 32.28 millones y Katy Perry 32.24 millones.

Los videoclips de YouTube de la artista también están rompiendo récords. “7 Rings” ha logrado tener el mejor debut de 2019, al alcanzar 23.6 millones de visitas en el primer día de estreno.

Su clip más reciente de YouTube, “Break Up With Your Girlfriend, I’m Bored”, tuvo el segundo mejor estreno con 21.9 millones de visitas en las primeras 24 horas de lanzamiento.

Ariana Grande lanzó su quinto álbum de estudio “Thank U Next” el 8 de febrero de 2019 y actualmente podría llegar a alcanzar el número 1 en la lista de los 200 discos de Billboard.

Como se recuerda, la cantante Ariana Grande generó gran expectativa por su disco, ya que recientemente había lanzado “Sweetener”, el álbum con el cual granó un premio Grammy.