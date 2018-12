La cantante Ariana Grande sigue cosechando éxitos en todo el mundo. A sus cortos 25 años, la intérprete de “God is a Woman” ha roto un nuevo récord, y esta vez en la plataforma de videos, YouTube.

En las primeras 24 horas desde su publicación, el videoclip de “Thank U, Next” se convirtió en el video más visto en su día de estreno con 55.4 millones de reproducciones, cifra revelada por Billboard y confirmada por YouTube. Es decir, superó a BTS y su tema “Idol” (45.9 millones), y a Taylor Swift con “Look What You Made Me Do” (43.2 millones).

Por si fuera poco, el video musical de Ariana Grande también alcanzó los 100 millones de reproducciones en YouTube en tiempo récord. Actualmente, el clip supera los 115 millones de vistas.

A modo de celebración, la cantante estadounidense agradeció a sus seguidores por la acogida y, en especial, mostró su agradecimiento a la directora del clip, Hannah Lux Davis.

“Gracias a todos. Los queremos y estamos muy emocionados”, indicó la estrella del pop, que en Twitter e Instagram tiene 59,3 millones de seguidores y 137 millones, respectivamente.

El videoclip de “Thank U, Next” se estrenó el pasado 30 de noviembre en medio de una gran expectativa por todos los adelantos que Ariana Grande fue publicando en sus redes sociales. El clip honra a grandes producciones de la cultura pop como “Chicas Pesadas” y “Legalmente Rubia”.

Asimismo, la letra de la canción hace mención a las ex parejas de Ariana Grande, entre ellas, el rapero Mac Miller y su ex prometido, Pete Davidson.