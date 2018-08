Ariana Grande es una de las cantantes juveniles más sonadas del momento. No solo por sus canciones y su forma de interpretar, sino también por su carisma y actitud. La cantante regresó al ‘Carpool Karaoke’ con James Corden y realizó una amena entrevista donde respondió detalles personales de su vida privada.

Luego de que se divulgaran los rumores en torno a un presunto embarazo de la cantante, tras anunciar su compromiso con Pete Davidson, fue la misma Ariana Grande quien se encargó de desmentir los rumores de una forma divertida.

En esta oportunidad, la intérprete de ‘Side to Side’ no tuvo reparos en contestar, o mejor dicho aclarar, los rumores que la han perseguido, algo a lo que Ariana Grande no está acostumbrada a hacer.

El 'Carpool Karaoke' empezó como en todos sus capítulos con uno de los temas del invitado, esta vez James Corden se unió a Ariana Grande para interpretar ‘Dangerous Woman’.

Después, de algunos temas, entre ellos ‘God is a woman’, James Corden le dijo a la cantante: "Has estado en el ojo público por tanto tiempo. ¿Qué es lo más extraño o extraño que hayas escuchado de ti?".

Ariana respondió al ritmo de ‘It's All Coming Back to Me Now’ de Celine Dion.

"Hay toneladas de cosas de embarazo. La gente realmente quiere que esté embarazada. Lo quieren. Lo quieren tan mal. Cada dos semanas hay una cuestión de embarazo ", manifestó con humor Ariana Grande en el ‘Carpool Karaoke’.

Asimismo, la cantante también se refirió a la polémica fotografía donde se ve que un miembro de su seguridad la traslada cargada de un lugar a otro. Esta fotografía le valió miles de críticas, por lo que Ariana decidió aclarar la situación.

"Te diré lo que pasó. Hubo una foto de mí siendo llevado por mi gerente de gira porque acababa de filmar un video en zapatillas de punta y lo publiqué porque pensé que era lindo. Como que mis dedos de los pies estaban sangrando. Estaba sufriendo", contó Ariana Grande.