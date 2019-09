La conductora y actriz mexicana Yolanda Andrade tuvo una singular dedicatoria que encendió las redes, luego que compartiera la canción ‘No podrás’ de Cristian Castro, aludiendo a Verónica Castro y la relación que ambas tuvieron tiempo atrás, pese a que la actriz de ‘Los ricos también lloran’ ha desmentido que tuvieran una relación y que sea lesbiana.

En las historias de Instagram, Yolanda Andrade compartió una fotografía en la que se aprecia las declaraciones de Verónica Castro en las que asegura ya no quererla más.

Ante estas declaraciones, Andrade quiso bromear y musicalizó la publicación con la canción: “No podrás olvidar que te amé”, se escucha en la historia, lo que sería una indirecta para la actriz de ‘La casa de las flores’.

Anteriormente, en una entrevista que Castro dio en el programa radiofónico Todo para la Mujer negó la boda con Yolanda y que fuera lesbiana. “Con la pena, no me casé, nunca me casé. De broma me he casado varias veces, pero de verdad, no. Más que broma… Es una falta de respeto después de tantos años. Las cosas se pasaron de contexto, ya no es gracioso”, aseguró.





Historia de Instagram que publicó Yolanda Andrade con la canción 'No podrás'.

También le dedicó la canción “Échame a mí la culpa” que canta Luis Miguel.

