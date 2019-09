Luego de gritarle al mundo que sí se casó con la actriz Verónica Castro, y de poner de cabeza la vida social y laboral de la artista mexicana, quien incluso anunció su retiro de los escenarios, Yolanda Andrade apareció ante cámaras para ofrecer unas disculpas públicas por escándalo generado.

A través de un programa de espectáculos de Telemundo, Andrade, sin retractarse de lo dicho, pidió disculpas por la situación causada y por si alguien se había sentido ataca u ofendida por sus palabras. Según dijo, solo quería “ensalzar” una historia de amor que fue muy especial para ella.

“Ya está bien, no está correcto como mujeres, se salió fuera de control, lo que en algún momento fue bonito se convirtió en algo quizás para el otro lado vergonzoso. Para mí fue importante, para mí sí fue relevante, yo en ese momento sí estaba enamorada (...) y si ahorita eso le causa a esa persona vergüenza o desprestigio, esa es su vida y parte de mi vida fue ella. No tiene nada de malo, no hicimos nada de malo", señaló.

La conductora, además, aseguró que espera alcanzar la tranquilidad tras las revelaciones hechas y que causaron revuelo a nivel internacional. “Yo lo que quiero es mi paz y mi verdad. Lo que yo expresé, lo que yo dije, y todo este jugueteo de comentarios e insultos desagradables me parece que ya no nos queda”, manifestó.

Yolanda Andrade recibió el apoyo de su colega Gustavo Adolfo Intante, quien confirmó que sí existen fotografías de la mencionada boda con Verónica Castro. “En ningún momento yo he dicho mentiras, sí dije la verdad y si la verdad ofendió a personas lo siento mucho”, expresó