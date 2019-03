Yeka Rosales se pronuncia tras ser acusada como racista por su caracterización de Yalitza Aparicio | FOTOS

Tras una ola de críticas que se suscitaron luego de que el programa “La Parodia” le dedicara uno de sus episodios a “Roma”- la galardona película de Alfonso Cuarón-, donde Yeka Rosales caracterizó a Yalitza Aparicio , la humorista se ha pronunciado para dar su versión.

La representación de “Cleo” –el personaje de la empleada doméstica interpretada por Yalitza Aparicio- fue duramente cuestionada y señalada como racista.

La situación escaló a nivel internacional, ya que el periódico The New York Times compartió una nota de la agencia AP donde se hablaba de los implantes en la nariz y el color de piel que se usó para la caracterización.

Por ello, Yeka Rosales envió un mensaje para todos los que la han criticado: "Yo no discrimino, hago el papel que sea. A mí me parece que quienes discriminan son los que me dicen que no debo hacer personajes de morenas".

La comediante Yeka Rosales ha interpretado diversos papeles a lo largo de su carrera, tales como Gloria Trevi, Thalía o Yuri.

Asimismo, durante una entrevista con Infobae México, Yeka Rosales reveló que el productor y los guionistas del programa decidieron que ella interpretaría a Yalitza Aparicio.

La humorista relató que su único afán fue entretener a la gente y que le sorprendió las reacciones de la gente con tan solo una imagen.

"Esto se salió de control. Creo que está de moda criticar y atacar por todo en redes sociales", señaló Yeka Rosales.