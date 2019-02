Yanet Garcia: los leggings que robaron suspiros a todos sus fanáticos de Instagram

Yanet García tiene miles de seguidores en Instagram y no es para menos. La modelo de 28 años se hizo conocida como la 'Chica del clima' al mostrar su curvilínea figura antes de las cámaras de la televisión mexicana.

La figura de la televisión tiene más de 9 millones de seguidores en Instagram que siempre están pendientes de todas las actividades que realiza día con día. Yanet García le gusta estar en contacto con todos sus seguidores y siempre permite que le realicen preguntas en sus historias.

Cada publicación que Yanet García tiene como mínimo más de un millón de likes por parte de todos sus fanáticos de Instagram que se encuentran dispersos por todo el mundo.

"Eres la más bella", "La mejor de todas", "Todo es fruto del esfuerzo y empeño", "Luces espectacular", son algunos de los comentarios que realizan los fanáticos de Instagram de Yanet García.

Cabe indica que las fotografías con leggings son las preferidas por todos los seguidores de Instagram de la modelo. Yanet García gusta de usar dicha prenda de vestir porque le resulta más cómoda y sirven para cualquier ocasión.

Yanet García actualmente se encuentra soltera tras finalizar su relación con el gamer FaZe Censor. La modelo dejó en claro que tiene el deseo de volver a enamorarse nuevamente.

"Estoy abierta al amor. Creo que eso no se le puede cerrar porque esas cosas se dan y no se planean. Dejaré que la vida me siga sorprendiendo", contó al programa "Despierta América".

La 'Chica del clima' también mencionó algunos de sus planes. "Estoy enfocada en mi trabajo y en mis proyectos. Además de mi película 'Bellezonismo', que se estrena a inicios del año. Veré qué pasa y cómo lo recibe la gente", manifestó.