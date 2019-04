Yanet García celebra 10 millones de seguidores en Instagram con fotografías desde piscina

Yanet García , más conocida como la 'Chica del clima' en el mundo, acaba de publicar dos fotografías en bikini para poder celebrar la meta de 10 millones de seguidores en Instagram . La también modelo se mostró más que emocionada por el logro.

"Gracias por 10 millones de seguidores. Hace 5 años, solo tenía unos pocos miles de seguidores y decidí arriesgarme y probar algo que nunca antes había hecho", escribió Yanet García en Instagram.

La mexicana también agradeció a su trabajo que le abrió las puertas a la fama. "Estar en la televisión como The Weather Girl en Monterrey. Fui tan horrible en mis primeros meses y manejaba a casa llorando porque era tan mala. Estaba decidido a mejorar, así que mi amigo me filmó y subiría los clips a YouTube para ver qué estaba haciendo mal y ver cómo podría mejorar. ¡Nunca imaginé que alguien tomaría mis clips y haría un video que se volvería viral!", indicó Yanet García.

"Más de 500,000 seguidores me siguieron en una semana y eso me brindó tantas oportunidades que siempre estoy agradecido. Sigo trabajando duro todos los días en mis habilidades con la televisión, y aprendo cosas nuevas desafiándome con el teatro y haciendo películas", dice la modelo mexicana. "Estas cosas todavía me asustan, pero en toda mi vida he trabajado muy duro para perseguir mis sueños y he compartido mi viaje con todos ustedes en el camino", manifiesta.

Yanet García también hizo una reflexión sobre sus metas personales y el trabajo duro. "Todo lo que hago aquí es inspirarte a vivir feliz, ser amable con los demás, trabajar duro y perseguir tus sueños. ¡Gracias por todo tu amor y apoyo en el camino", escribió en Instagram.

Como se recuerda, Yanet García tiene una relación con el empresario Lewis Howes. La modelo mexicana manifestó hace poco que se encuentra en su mejor momento y que tiene varios proyectos profesionales como en la televisión y el cine.