Pareja de Sergio Goyri explica por qué publicó el video donde el actor insulta a Yalitza Aparicio

La novia de Sergio Goyri, Lupita Arreola, fue quien publicó el polémico video donde el actor se refiere a Yalitza Aparicio como “pinche india”, por lo cual explicó en una entrevista con el programa “De primera mano” que no quiso dañar a nadie al compartir el clip.

La pareja sentimental de Sergio Goyri explicó que desconocía el tema que hablaba él con sus amigos: "Yo no estaba en la plática que él tenía. Simplemente me comunico con mis redes en Facebook e Instagram. Hice un video en vivo, no me percaté de que tocaban el tema”.

Lupita Arreola fue duramente criticada por diversos usuarios, quienes la acusaron de traicionar a Sergio Goyri haciendo público su comentario sobre Yalitza Aparicio.

La novia del actor mexicano además le pidió disculpas públicas a todos los involucrados: “Una disculpa en verdad. Primero que nada a Sergio, por la incomodidad que le ocasionó todo esto y a la gente, al público, a Yalitza Aparicio, a toda la producción de Roma”.

Lo cierto es que, si bien la pareja disfrutaba de una cena, mientras ella posaba para la cámara, se escucha a su novio polemizar la nominación al Oscar de la actriz Yalitza Aparicio.

Asimismo, antes de culminar la grabación de corta duración, los implicados le piden a Lupita Arreola que no comparta el video, algo que no pudo realizarse debido a que era una transmisión en directo de Instagram y Facebook.

Como se recuerda, Sergio Goyri le pidió disculpas a Yalitza Aparicio, quien le respondió que se sentía orgullosa de sus raíces indígenas.