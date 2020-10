Yadhira Carrillo es una de las actrices más populares de México y ha sido parte de exitosas telenovelas como “La usurpadora”, “Rubí” y “Palabra de mujer” fue el último melodrama en que participó hace 12 años y desde ese momento decidió dedicarse por completo a los negocios.

Su vida iba tan bien alejada de las pantallas, pero desde julio de 2019 su día a día se ha vuelto un caos, ya que su esposo, el abogado Juan Collado, está preso en el Reclusorio Norte de Ciudad de México por acusaciones relacionadas con lavado de dinero, asociación delictuosa y fraude.

Desde ese momento, la exactriz ha empezado a luchar por demostrar la inocencia de su esposo, pero también se ha dado tiempo para estar conectada con su seguidores a través de las redes sociales y es así que en una trasmisión en vivo para el programa “Cuando Grababa” de Tlnovelas habló de algunas anécdotas cuando era actriz y la vez que incomodó a Fernando Colunga con un beso durante las grabaciones de “La usurpadora”.

Yadhira Carrillo fue la antagonista en "Más allá de la Usurpadora" (Foto: Televisa)

¿QUÉ HA DICHO YADHIRA CARILLO SOBRE FERNANDO COLUNGA?

“Hice una novela tras otra, no tuve un solo año de descanso. Gracias a Dios fue una carrera muy productiva”, reconoció la actriz en una reciente transmisión en vivo en YouTube . “Alguna vez me dijeron: ‘¿Yadhira has recibido alguna propuesta indecorosa a lo largo de tu carrera?’ Se los juro por la vida de mi madre que está en vida y es lo que más amo, nunca en la vida”.

La empresaria tiene un sinfín de anécdotas para contar de los más de diez años que estuvo trabajando en la televisión, algunas muy divertidas y otras algo incómodas, como la que vivió con Fernando Colunga durante las grabaciones del capítulo especial del exitoso melodrama La usurpadora, donde Yadhira realizó una participación especial con el personaje de Raquel.

“Hasta la fecha no se me olvida y no sabes la pena que siempre tuve”, se sinceró. “Estábamos en una escena en donde el director me dice: ‘Tu personaje debe ser fuerte, es una mujer loca, no es mesurada, es una mujer corriente, es una mujer de sentimientos malos y esta mujer quiere con el personaje de Colunga, entonces necesito que te le abalances y beses a Fernando Colunga, a su personaje’. Y él escuchó cuando el director dijo: ‘te le abalanzas dramáticamente y lo besas’”, rememoró recientemente la intérprete de 48 años.

Siguiendo las indicaciones del director, en el momento en que dicen ‘3,2,1…, acción’ Yadhira se abalanzó sobre el galán mexicano y le plantó ‘un beso grotesco, brusco y desagradable’.

Algo que la actriz sospecha que habría podido molestar al reconocido intérprete de 54 años.

“Después supe, no sé si es verdad o no, que se había sentido, pero no sé si fue verdad, no lo creo porque es encantador. Me quedé como muy preocupada de eso, alguna vez dije: '¿lo que me dijeron será verdad que se sintió y que dijo ‘pero qué es esto, por qué se abalanzó de esta manera’. Y bueno lo hice así porque así lo pidió el director ahí estando él presente”, dijo.

